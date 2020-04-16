Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacağı belirtildi. Bu kapsamda milyonlarca araç sahibi benzin ve motorin güncel fiyatlarını öğrenmek istiyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,18 liraya inecek.