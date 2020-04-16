'İŞ SONRASI SÜRSÜN'

Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü Namık Tan, çalışırken yapılan aile yardımlarının emekli olunduğunda ödenmemesinin önemli bir gelir kaybına neden olduğunu belirterek, "Kamu çalışanları için eşi çalışmayanlara gösterge ve katsayı değerleri üzerinden aile yardımı yapılmaktadır..

İşçilere yapılan aile yardımı ise toplu iş sözleşmeleri ile sınırlı kalmış ve her iş kolu için farklı uygulanmaktadır. Sosyal bir ödeme olan aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.