



Bu kapsamda ek ödeme dahil geliri bin 500 lira olan emeklilere, bu aydan itibaren aylık en az bin 500 lira ödenmeye başlayacak. Emeklileri önümüzdeki süreçte yeni bir zam daha bekliyor. Temmuz ayında tüm emeklilerin maaşı artacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.