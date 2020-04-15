Bu yılın başında tüm emeklilerin maaşları artarken; Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 650 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapıldı. Yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı bin liradan bin 500 liraya yükseltildi.
Bu kapsamda ek ödeme dahil geliri bin 500 lira olan emeklilere, bu aydan itibaren aylık en az bin 500 lira ödenmeye başlayacak. Emeklileri önümüzdeki süreçte yeni bir zam daha bekliyor. Temmuz ayında tüm emeklilerin maaşı artacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.
YÜZDE 4 ZAM + FARK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar enflasyon farkı yansıtılacak.
Yani memur emeklilerine en az yüzde 4 zam yapılacak. Eğer enflasyon farkı çıkarsa zam oranı yükselecek. Emekliler, zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek, aynı ay içerisinde de yeni maaşlarına kavuşacak.
EK ÖDEME DE ARTACAK
Temmuz'da maaşlar artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödemenin tutarı da yükselecek. Tüm emekliler her ay net maaşlarının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyor.
Bu ödeme her ay maaşlarla birlikte hesaba yatırılıyor. Temmuz'da ek ödemenin tutarı, yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.