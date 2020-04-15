Milyonlarca emekli maaşların ödeneceği tarihi bekliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yaklaşık 13 milyon emekli yılın ilk ikramiyelerini aldı. Emekliler bu kapsamda ikramiyelerin ardından Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tahsis numarasına göre ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.