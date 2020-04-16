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    • 19.05.2020 11:29
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    Emekliye ek ödeme müjdesi! 4’ten 10’a çıkarıldı mı?

    ve Bağ-Kur emeklileri Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günler maaşların ödeneceği tarihi beklemeye başladı. Bu anlamda milyonlarca emeklinin kazanç artışları sürüyor. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündemde.

    Emekliye ek ödeme müjdesi! 4’ten 10’a çıkarıldı mı?

    Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yaklaşık 13 milyon emekli yılın ilk ikramiyelerini aldı. Emekliler bu kapsamda ikramiyelerin ardından Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihi hakkında araştırmalarına devam ediyor Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

    TÜED GÜNDEME GETİRDİ

    Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

    TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP

    TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.

    Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.

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