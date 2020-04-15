



BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖZEL BANKALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini belirterek, "Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında özel bankaların bu süreçteki faaliyetlerine yönelik değerlendirmede bulunarak, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunun da görülmesi gerektiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti: