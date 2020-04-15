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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 08:27
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    • 15.04.2020 08:31
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    Sabah gazetesi yazarı : Özel lar 800 milyarın üzerine yatıyorlar!

    Hazine ve Maliye Bakanı koronavirüsün ekonomik etkilerinden en az zararla çıkmak için bir dizi tedbirlerin bulunduğu Ekonomik ni açıkladı. Söz konusu pakete ilk destek Ziraat sı, ve Vakıfbank’tan geldi. Daha sonrasında destek verdiklerini açıklayan özel bankalar sözlerini tutmadı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , Kamu bankaları yüzde 7.4'ü kadar parayı kredi olarak vatandaşa, sanayiciye, 'ye kullandırıyorlar. Özel bankalarda bu oran kaç biliyor musunuz? Yüzde 4.5... Anlayacağınız, imkanları olmasına rağmen ellerini taşın altına koyup, kredi kanallarını açmaya yanaşmıyorlar. Şu anda tamamı Boğaz manzaralı kulelerdeki ofislerinde ya da yalılarında gidişatı izliyorlar” diye yazdı.

    Özel bankalar 800 milyarın üzerine yatıyorlar!
    İşte 'ün konuyla ilgili yazısından ilgili bölüm:

    11 kişi sahada canhıraş savaşıyor. Daha önce ilk 11'de yer almak için demeçler veren, PR yapanlar yedek kulübesinde kalmayı tercih ediyor. Sonra kulüp başkanı, teknik direktör 'sıra sizde' diye kulübeye gidiyor. Sahaya çıkmalarını istiyor. İsimleri anons ediliyor. Seyirci tribünden bağırıyor. Kulübedekiler duymamazlıktan geliyor.

    Ne alakası var demeyin.

    Kulübedekiler, Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'ne destek vereceğini belirtip, sonra kafasını kuma gömen özel bankalara benziyor. Sahada top peşinde koşanlar da kamu bankalarına...

    Rakamlara baksanız, özel bankaların kredi imkanı olmasına rağmen paranın üzerine yattıklarını anlarsınız.

    ***

    Nasıl mı?
    Biliyorsunuz, kredi vermek için birinci kaynak mevduat. lar topladıkları mevduatın belli kısmını Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak yatırıyor. Yüzde 80 civarında bir parayı kredi olarak kullandırıyor. İkinci kaynak ise özsermaye... Bankalar özkaynaklarının 7.3 katı kadar kredi verebiliyor.

    Buna riayet eden var mı, derseniz...

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    Haberler Ekonomi Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: Özel bankalar 800 milyarın üzerine yatıyorlar!
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