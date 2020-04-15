



YÜKSEK FAİZ VE EVRAK YÜKÜ ÇİLESİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın: 250 milyar liralık kapasiteli KGF ile devletimiz kredilerde garantör olduğunu belirtmesine rağmen, özel bankaların taşın altına elini koymadıklarını gözlemlemekteyiz. Kredi çekme, kredi öteleme, yeniden yapılandırma gibi taleplere karşılık ciddi faiz oranları, 'limit yok' gerekçesi ve talep edilen evrak yükü ile işçisine sahip çıkmaya çalışan işverenlere olumsuz dönüşler yapılmaktadır.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Başkanı Adnan Danışman: Kamunun verdiği imkanları dahi komisyon alarak müşteriye aktarmaya devam etmektedirler. Bu kabul edilemez. Bu yol birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Zor zamanda yardımlaşmaz isek kolay zamanda birlikte yürümemizin bir anlamı kalmayacaktır.