Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Çalışana ne kadar ödenecek? Milyonlarca çalışan arama motorlarında bu sorulara yanıt arıyor. Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurdu. Bazı iş yerleri çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı. Bu kapsamda ne kadar ödeme yapılacağı çalışanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına almak ve kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz, diye canla başla çalışıyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız" dedi.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ücretsiz izin maaş desteği şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?
3 ay yapılacak olan yardımın süresini Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek.
ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.
Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.