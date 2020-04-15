ABD'de perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta aylık yüzde 8,7 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar martta önceki aya göre yüzde 8,7 azalışla 483,1 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde Kovid-19 salgınının etkisiyle rekor seviyede düşüş gösteren veri, piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.