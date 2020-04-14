BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum" dedi. Kamu bankalarının kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27.5 milyar lira ilave kredi hacmi oluşturduklarını gördüklerini belirten Akben, "Özel bankalarımızın kredi hacminin yaklaşık 5 milyar lira daraldığına şahit olduk" diye konuştu. Sektörün bu sürece güçlü girdiğini anlatan Akben, "Sermaye yeterlilik oranımız yüzde 17.7 ile uluslararası standart olan yüzde 8'in, ihtiyatlı olarak yüksek belirlediğimiz hedef oranımız olan yüzde 12'nin ve de diğer birçok benzer ülke oranlarının üzerinde seviyeye sahip" ifadesini kullandı.
İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK
■ İTO Başkanı Şekib Avdagiç: BDDK, son uygulamasıyla finansal kuruluşlara 'TL'yi KOBİ'ye ver, yurt dışına verip dolar alma' diyor.
■ TİM Başkanı İsmail Gülle: Devletimizin ilettiğimiz her soruna anında çözüm ürettiği bir dönemde, özel sektör bankalarımız da aynı proaktif tutumu göstermeli.
■ İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Kredi geri çağırma, mevcut limiti kullandırmama, makul faiz oranlarıyla yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönündeki BDDK uyarısını önemli buluyorum.
İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK
■ İTO Başkanı Şekib Avdagiç: BDDK, son uygulamasıyla finansal kuruluşlara 'TL'yi KOBİ'ye ver, yurt dışına verip dolar alma' diyor.
■ TİM Başkanı İsmail Gülle: Devletimizin ilettiğimiz her soruna anında çözüm ürettiği bir dönemde, özel sektör bankalarımız da aynı proaktif tutumu göstermeli.
■ İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Kredi geri çağırma, mevcut limiti kullandırmama, makul faiz oranlarıyla yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönündeki BDDK uyarısını önemli buluyorum.