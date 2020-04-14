



● DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK MI?

Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı yükselecek. Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük ölüm aylığı tutarı; aylık oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.