Bireysel ihtiyaç destek kredisi ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı şu sıralar başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatılmıştı. Başvuru şartlarından en önemlisi ise hane halkı gelirinin 5 bin TL'nin altında olmasıydı. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi ödeme tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

BİREYSEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.