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    • Ekonomi
    • 14.04.2020 12:16
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    • 14.04.2020 12:19
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    : dış hat seferlerini o tarihe kadar iptal etti

    haberi... (), tüm dış hat uçuşların koronavirüs salgını sebebiyle 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi.

    THY dış hat seferlerini iptal etti
    'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

    Açıklamada şöyle denildi:

    "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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