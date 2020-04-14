10 bin TL kredi başvuru şartları… 6 ay geri ödemesiz Vakıfbank, Halkbank, Ziraat destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL kredi başvuru şartları! 6 ay geri ödemesiz Vakıfbank, Halkbank, Ziraat destek kredisi için vatandaşlar araştırma yapıyor. Destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Kovid-19 salgını nedeniyle gelirleri azalan veya çalışamayan kişilere 3 kamu bankasından destek geldi. Gerekli şartları taşıyan kişilere, başvurmaları halinde 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi verilecek. Peki; 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? 10 bin TL destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevabı!

10 BİN TL KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI!

3 kamu bankası tarafından yapılan açıklamada, 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşların, hane halkının gelirinin 5 bin TL 'nin altında olması gerektiği bildirildi.