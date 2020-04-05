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    • 05.04.2020 13:25
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    • 05.04.2020 13:25
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    Son dakika: tahliye seferlerine devam edecek!

    Son dakika haberleri... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle seferlerini durduran , yurt dışında bulunan vatandaşların 'ye getirilmesi için tahliye seferlerine devam edileceğini açıkladı.

    THY tahliye seferlerine devam edecek!

    Son dakika haberleri... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle seferlerini durduran , yurt dışında bulunan vatandaşların 'ye getirilmesi için tahliye seferlerine devam edileceğini açıkladı.

    Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugünlerde ülkemize yaptığımız tüm seferler ilgili otoritelerimizin talepleri ve organizasyonu doğrultusunda tahliye seferi olarak icra edilmektedir. Seferlerde Türk vatandaşlarımız ülkemize getirilmekte ve 14 gün devlet yurtlarında karantinaya alınmaktadırlar" dedi.

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