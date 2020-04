İşten çıkarılanlar maaşlar 3 ay devletten! Maaşlar hesaplara yattı mı? İşte istenilen şartlar ve ödeme günleri...

'DÜNYA ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR'

"Kamu banlarımız tüm imkânları ile vatandaşlarımızın yanında dururken, özellikle özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir" diyen Bakan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlik ve beraberliğimiz üst düzeye çıktığı bu dönemde, özel bankaların da sergilediği tavırlarla bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum. Son olarak bu süreçler kapsamında, tüm bu ekonomik mücadelemiz kapsamında, küresel finansal kuruluşlar, uluslararası organizasyonlarla da düzenli görüşmelerimiz devam ediyor. Virüsle mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de birçok ülke ve kurumla görüşmeler ve istişareler gerçekleştiriyoruz. G20 başta olmak üzere tüm platformlarda ülkeler dayanışma ihtiyacını net olarak vurguluyor. Türkiye olarak biz de bu kapsamda küresel ticarin devamını sağlamak için ülkeler arasında farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum veya ülke ile farklı günlerde bir gündemli bir görüşmemiz veya talebimiz olmamıştır. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bu süreçte Türkiye olarak ekonomik ve sosyal etkilileri en aza indirecek herkesi kapsayacak bir program uyguluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi gerektiğinde ilave tedbirler almaya da her an hazırız. Milletimiz emin olsun ki, Türkiye bu badirenin üstesinden gelmek için gerekli sağlık alt yapısına da, ekonomik kapasiteye de sahip bir ülkedir. Bu manada dünyadaki çok az sayıdaki ülkelerden bir tanesidir. Birlikte kazanacağız."