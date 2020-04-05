2582 lira verilecek! Tüm emeklilerin maaşları ve her ay aldıkları ek ödemeleri Temmuz'da artacak

Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme de alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 498 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 498 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 4 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 582 liraya, uzman olmayanlarda bin 974 liraya çıkacak.
KİMLER ALIYOR?
● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.
● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor. Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 241 lira 51 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 620,75 lira ilave ödeme veriliyor.
KİME, NE KADAR?
● Emekli: 1.000 TL
● Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
● Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
● Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
● 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
● Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...