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    • Ekonomi
    • 06.04.2020 07:40
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    • 06.04.2020 07:44
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    dan velilere ve öğrenciye güvence

    koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaşayan veli ve öğrencilere "yanınızdayız" diyerek mesaj gönderdi. k durumu bozulan öğrencileri burslu okutma sözü veren özel okullar, sözleşmeli öğretmenlerine de sahip çıktı.

    Özel okullardan velilere ve öğrenciye güvence

    Koronavirüs salgını nedeniyle in 30 Nisan'a kadar uzaktan yürütülecek olması ve sürecin devamıyla ilgili belirsizlik milyonlarca aileyi tedirgin ederken, eğitim sektörünün önde gelen oyuncuları "Elbirliği ile bu süreci hasarsız atlatacağız. Enseyi karartmayalım" mesajı verdi. İşte ın korona tedbirleri:

    Prof. Dr. Tamer Yılmaz / NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yön. Kur. Üyesi
    NUN'DAN DAYANIŞMA MESAJI
    Anaokulundan liseye kadar eğitim verdiğimiz 513 öğrencimiz var. Bunların yarısı burslu. Salgından dolayı k durumu bozulan velilerimizden kayıt döneminde gelecek ekstra burs taleplerini dikkate alacağız. Bu yönde bir çalışma içindeyiz. Bu sıkıntılı günleri elbirliği ile aşacağız.

    Hüseyin Yücel / Bahçeşehir Koleji & Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı
    VELİMİZİN YANINDAYIZ
    Pandemi nedeniyle hiçbir çalışanımızla yolumuzu ayırmayacağız. Velilerimizin de başına istenmeyen ve tahmin edilmeyen bir durum geldiğinde yanlarında olacağız. Kimse merak etmesin. Halen kurumlarımızda eğitim-öğrenim gören yaklaşık 150 bin öğrencimizin yüzde 25'i burslu okuyor.

    Servet Özkök / Mektebim Okulları CEO
    SÖZLEŞMELİYE MAAŞ VERİLDİ
    Yaşananlar en çok işletme sermayesi yetersiz okulları olumsuz etkiledi. Bizim bu anlamda sıkıntımız olmadığı için ne çalışanlarımızı ne de 15.000 öğrencimizi mağdur etmeyeceğiz. 140 sözleşmeli öğretmenimizin maaşını yatırdık. Bursluluk sınavıyla 1.000 yeni öğrenciyi kaydettik.

    Fatih Öztürk / Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanı
    BABASIZA TAM BURS SÖZÜ
    Okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın babaları, herhangi bir nedenle hayatını kaybedip ailenin ekonomik durumu bozulursa, okuduğu kademenin sonuna kadar eğitim ücretinin yüzde 100'ünü karşılayacağız. Halen okullarımızda 1.000'den fazla öğrenci tam burslu eğitim görüyor.

    Orhan Dağhan / Bil Koleji Okulları Genel Müdürü
    BURSU 5 BİNE ÇIKARDI
    Bu sıkıntılı günleri elbirliği ile aşacağız. 41 olan kampus sayımızı yeni açılacaklarla birlikte 46'ya yükselteceğiz. Velilerimizin ekonomik durumunda bozulma veya iş kayıpları yaşanlası ihtimaline karşı önümüzdeki yıl için alacağımız yeni kayıtlarda 5 bin öğrenciye yüzde 50 burs verme kararı aldık.

    Orhan Özbey / Okyanus Okulları Kurucusu
    ELBİRLİĞİ İLE AŞACAĞIZ
    50 bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Bunların yüzde 3-4'üne burs veriyoruz. Yaklaşık 45 bin öğretmen istihdam ediyoruz. Bu aylar özel okullar için kayıt dönemleridir. Ancak yaşanan mevcut durum nedeniyle bir belirsizlik söz konusu. Amacımız elbirliği ile bu süreci hasarsız atlatmak.

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