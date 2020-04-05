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    • 13.04.2020 17:57
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    Kredi lerine Korona etkisi! lar yüzde kaç faizle kredi veriyor?

    Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar güncel oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüs salgını kapsamında ların kredi faiz oranları değişti. Bu kapsamda devlet bankalarının taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi ve konut kredisi faiz oranlarında oluşan son tabloyu haberimizde ele alıyoruz. Peki, 6 Nisan taşıt, konut ve ihtiyaç kredi oranı kaça düştü? İşte güncel oranlar...

    Kredi faizlerine Korona etkisi! Bankalar yüzde kaç faizle kredi veriyor?

    Milyonlarca vatandaş Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranlarını internette araştırmaya devam ediyor. Bu anlamda kredi faiz oranları sayfamızda detaylı olarak yer almaktadır. İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları liste olarak takvim.com.tr'de yer alıyor. Covid-19 salgını para piyasalarına doğrudan etki etmeye devam ediyor. Detaylar takvim.com.tr'de.

    ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

    Ziraat Bankası kredi faizlerinde %0,49'a varan cazip ödeme koşulları tanınıyor. En uygun kredi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası güncel ihtiyaç, araç ve ev kredisi faizlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Ziraat Bankası Güncel İhtiyaç Kredisi Faizleri

    Çalışanlara ihtiyaç kredisi faizi %0,98
    Emeklilere ihtiyaç kredisi faizi %0,98
    Tüketici kredisi faizi %1,05

    Ziraat Bankası Güncel Taşıt Kredisi Faizleri

    Yerli üretime özel taşıt kredisi faizi %0,49 - %0,69
    Kaskolu taşıt kredisi faizi %0,96
    Kaskosuz taşıt kredisi faizi %0,98

    Ziraat Bankası Güncel Konut Kredisi Faizleri

    Firma katkılı konut kredisi faizi %0,79
    Çalışanlara konut kredisi faizi %0,94
    Emekli konut kredisi faizi %0,94
    TOKİ sosyal konut kampanyası kredi faizi %0,94

    YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

    Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.59
    Konut kredisi: 1.05
    Taşıt kredisi: 1.09

    ING BANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 0.89
    Konut kredisi: 0.94
    Taşıt kredisi: 1.04

    AKBANK FAİZ ORANLARI

    Direkt kredi: 1.49
    İhtiyaç kredisi: 1.45
    Taşıt kredisi: 1.07
    Konut kredisi: 0.95

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.07
    Taşıt kredisi: 0.94
    Konut kredisi: 0.94

    İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.75
    Taşıt kredisi: 1.90
    İhtiyaç kredisi (Anında kredi): 0.99

    DENİZBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.69
    Tüketici kredisi: 1.69
    Taşıt kredisi: 1.11
    Haberler Ekonomi Kredi faizlerine Korona etkisi! Bankalar yüzde kaç faizle kredi veriyor?
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