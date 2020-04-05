Kredi faizlerine Korona etkisi! Bankalar yüzde kaç faizle kredi veriyor?

Milyonlarca vatandaş Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranlarını internette araştırmaya devam ediyor. Bu anlamda kredi faiz oranları sayfamızda detaylı olarak yer almaktadır. İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları liste olarak takvim.com.tr'de yer alıyor. Covid-19 salgını para piyasalarına doğrudan etki etmeye devam ediyor. Detaylar takvim.com.tr'de.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Ziraat Bankası kredi faizlerinde %0,49'a varan cazip ödeme koşulları tanınıyor. En uygun kredi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası güncel ihtiyaç, araç ve ev kredisi faizlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Bankası Güncel İhtiyaç Kredisi Faizleri
Çalışanlara ihtiyaç kredisi faizi %0,98
Emeklilere ihtiyaç kredisi faizi %0,98
Tüketici kredisi faizi %1,05
Ziraat Bankası Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
Yerli üretime özel taşıt kredisi faizi %0,49 - %0,69
Kaskolu taşıt kredisi faizi %0,96
Kaskosuz taşıt kredisi faizi %0,98
Ziraat Bankası Güncel Konut Kredisi Faizleri
Firma katkılı konut kredisi faizi %0,79
Çalışanlara konut kredisi faizi %0,94
Emekli konut kredisi faizi %0,94
TOKİ sosyal konut kampanyası kredi faizi %0,94
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 1.09
ING BANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut kredisi: 0.94
Taşıt kredisi: 1.04
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.07
Konut kredisi: 0.95
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.90
İhtiyaç kredisi (Anında kredi): 0.99
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.69
Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.11