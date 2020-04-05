Fiziki altın alımı altın fiyatlarını patlattı! Gözler altın fiyatlarında! Bu hafta çok sert hareketler bekleniyor!

Altın alım satımı yapan yatırımcılar için önemli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda altın uzmanları banka ve diğer yatırım kuruluşlarının hesaplarında görünen altınlar gerçek alımlara dönüşürse altının ons fiyatı 2000 doları geçebilir diye görüş bildiriyorlar.
Fiziksel altın talebine dair sıkıntılar sonrası dün oldukça güçlü bir seans geçiren spot altın bugün hareketliliğin nispeten zayıf olduğu bir seyir izledi. Avrupa açılışına kadar yaşanan satışların ardından $1600 seviyesine çekilen altın tepki alımları ile yükseliş gösterirken seansın kalanında $1610-1620 bandında işlem gördü ve günü $1615 seviyesinde noktaladı
ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, Perşembe ve Cuma günü kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|344,50
|344,70
|347,70
|347,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.270,00
|2.291,00
|2.291,00
|2.312,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|314,00
|318,00
|317,00
|321,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.219,00
|2.239,00
|2.239,00
|2.259,00
|Yarım Ziynet
|1.109,00
|1.119,00
|1.120,00
|1.130,00
|Çeyrek Ziynet
|555,00
|560,00
|560,00
|565,00
Ons 2000 Doları Geçer
Altın uzmanları banka ve diğer yatırım kuruluşlarının hesaplarında görünen altınlar gerçek alımlara dönüşürse altının ons fiyatı 2000 doları geçebilir diye görüş bildiriyorlar.
Fiziksel altın talebine dair sıkıntılar sonrası dün oldukça güçlü bir seans geçiren spot altın bugün hareketliliğin nispeten zayıf olduğu bir seyir izledi. Avrupa açılışına kadar yaşanan satışların ardından $1600 seviyesine çekilen altın tepki alımları ile yükseliş gösterirken seansın kalanında $1610-1620 bandında işlem gördü ve günü $1615 seviyesinde noktaladı.
XAUUSD – 1703/1451 Düşüşünün Fibonacci 61.8 Düzeltmesinde
Ons Altın piyasasındaki durum devam ederken, spot tarafta fiyat 1634 direncine kadar geldi. Şimdilerde ise 1609 seviyesinde tutunmaya çabalıyor. 1609 seviyesi 1703/1451 düşüşünün Fibonacci 61.8 oranına denk gelmekte. 1609 seviyesinde tutuna gerçekleşirse tekrar 1634 direnci test edilebilir.
Olası kar satışlarında ilk destek 1593.
Destekler: 1609 – 1593 – 1580
Dirençler: 1620 – 1634 - 1649
Güncel Altın Grafiği
Grafik ve yorumlama ikon fx
Uzmanlar fiziki altın alım talebi arttıkça altın fiyatlarının çok yukarılara gidebileceğini ifade ediyorlar.
ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;
1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,
2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,
3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,
4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,
5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,
6- Merkez bankalarının para politikaları,
7- Reel faiz hadleri,
8- Enflasyon oranları,
9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,
10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,
11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,
12- Spekülatif amaçlı işlemler,
13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
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