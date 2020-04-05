BU ORTAMDA AL-SAT YAPMAYIN

İslam Memiş, "Böyle ortamlarda kesinlikle al-sat yapmayın!" uyarısını yaparak, şu tavsiyelerde bulundu: "Altında alım satım yapmayın. Bu yıl, diğer yıllara kıyasla daha hareketli geçebilir ve ciddi zararlar edebilirsiniz. Satmayın, yükselişler daha sürecek. Altın borcu olan, düğün yapacak, altın yatırımı yapacak vatandaşlar ise önümüzdeki üç ay içinde altının gram fiyatında 318-315-307-297 ve 292 lira seviyelerini alım fırsatı olarak görmeli. Altın, al-sat yaparak para kazanılan bir yatırım aracı değildir. Satanların zararına yerine koyduğu bir emtiadır. Bugünlerde panik alımlar da yapmayın. Yeni rekorları görenler, koşa koşa altın almaya gitti. iki hafta önce 297'den almayanların 324'den altın almaları içimize sinmedi. Acele etmesinler, fiyatlar tekrar gerileyecek, son bir alım fırsatı sunacak, panik yapılmamalı. Düşen fiyatlar alım olarak değerlendirilmeli."

ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELİŞİ DÜNYANIN PEK ÇOK EKONOMİSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yaşanan tüm bu gelişmeler hem gelişmiş ülkelerde hem de Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin borsalarında, yatırımcıları güvenli bir araç olarak görülen altına yönlendirdi ve altın fiyatlarında yükseliş dünyanın pek çok ekonomisinde gerçekleşti.

FED FAİZ KARARLARI PİYASALARI ABD'YE YANAŞTIRDI

Gelişmekte olan ülke paralarının ABD doları karşısında değer kaybetmesinin bir diğer sebebi de, Amerikan Merkez Bankası FED'in faizleri arttırması olarak görüldü. Bu vesileyle küresel sermayenin görece daha fazla risk barındırdığı düşünülen gelişmekte olan ülke piyasalarını terk ederek güvenli liman olarak görülen ABD'ye doğru kaydı.