Koronavirüs salgını sonrası devam eden küresel piyasalarda satış paniği, güvenli liman altını yatırımcıların gözdesi haline getirdi! Kısa sürede tüm zamanların rekorunu kıran yurtiçi altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. Altın ve döviz fiyatlarında yaşanan artış sadece Türkiye'de değil son dönemde pek çok ülkede uluslararası ekonomi piyasalarında ortaya çıkan bir netice oldu. Bu kapsamda çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 565,00 lira, Cumhuriyet altını 2.312,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 347,90 liradan işlem gördü. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları
ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, Perşembe ve Cuma günü kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|344,50
|344,70
|347,70
|347,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.270,00
|2.291,00
|2.291,00
|2.312,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|314,00
|318,00
|317,00
|321,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.219,00
|2.239,00
|2.239,00
|2.259,00
|Yarım Ziynet
|1.109,00
|1.119,00
|1.120,00
|1.130,00
|Çeyrek Ziynet
|555,00
|560,00
|560,00
|565,00
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 347,90 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 565,00 lira, Cumhuriyet altını 2.312,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 347,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 348 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 346 bin 800 lira, en yüksek 348 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 348 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 155 milyon 193 bin 27,63 lira, işlem miktarı ise 448 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 157 milyon 191 bin 561,17 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 309 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 9.489 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 düşerek 5.408 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 6.536 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybederek 4.173 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 azalarak 16.562 puan oldu.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, Avrupa'dan gelen haberlerle arttığını ve buna bağlı olarak risk iştahının gerilediğini kaydetti.
İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sürpriz bir şekilde politika faizinde 50 baz puanlık indirime gittiğini belirten analistler, merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini ifade etti.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını belirtti.
BU ORTAMDA AL-SAT YAPMAYIN
İslam Memiş, "Böyle ortamlarda kesinlikle al-sat yapmayın!" uyarısını yaparak, şu tavsiyelerde bulundu: "Altında alım satım yapmayın. Bu yıl, diğer yıllara kıyasla daha hareketli geçebilir ve ciddi zararlar edebilirsiniz. Satmayın, yükselişler daha sürecek. Altın borcu olan, düğün yapacak, altın yatırımı yapacak vatandaşlar ise önümüzdeki üç ay içinde altının gram fiyatında 318-315-307-297 ve 292 lira seviyelerini alım fırsatı olarak görmeli. Altın, al-sat yaparak para kazanılan bir yatırım aracı değildir. Satanların zararına yerine koyduğu bir emtiadır. Bugünlerde panik alımlar da yapmayın. Yeni rekorları görenler, koşa koşa altın almaya gitti. iki hafta önce 297'den almayanların 324'den altın almaları içimize sinmedi. Acele etmesinler, fiyatlar tekrar gerileyecek, son bir alım fırsatı sunacak, panik yapılmamalı. Düşen fiyatlar alım olarak değerlendirilmeli."
ALTIN VE DÖVİZ YÜKSELİŞİ DÜNYANIN PEK ÇOK EKONOMİSİNDE GERÇEKLEŞTİ
Yaşanan tüm bu gelişmeler hem gelişmiş ülkelerde hem de Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin borsalarında, yatırımcıları güvenli bir araç olarak görülen altına yönlendirdi ve altın fiyatlarında yükseliş dünyanın pek çok ekonomisinde gerçekleşti.
FED FAİZ KARARLARI PİYASALARI ABD'YE YANAŞTIRDI
Gelişmekte olan ülke paralarının ABD doları karşısında değer kaybetmesinin bir diğer sebebi de, Amerikan Merkez Bankası FED'in faizleri arttırması olarak görüldü. Bu vesileyle küresel sermayenin görece daha fazla risk barındırdığı düşünülen gelişmekte olan ülke piyasalarını terk ederek güvenli liman olarak görülen ABD'ye doğru kaydı.
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