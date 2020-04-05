Koronavirüs ile mücadele edilen bu günlerde vatandaşlar dolar ve euro alış satış fiyatlarını merak ediyor. Bu bağlamda 6 Nisan dolar ve euro alış satış ne kadar oldu sorusu gün sonu yoğun olarak araştırılıyor. Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomiye ve sosyal hayata etkilerini hafifletmek için ekonomi yönetimlerinin attığı destek adımlarına karşın salgının Avrupa'da hızla yayılmayı sürdürmesinin pay piyasalarında tedirginlik oluşturduğunu söyledi.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 348 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 346 bin 800 lira, en yüksek 348 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 348 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 155 milyon 193 bin 27,63 lira, işlem miktarı ise 448 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 157 milyon 191 bin 561,17 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe satıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 309 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 9.489 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 düşerek 5.408 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 6.536 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybederek 4.173 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 azalarak 16.562 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2350 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, dün itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısının 1 milyonu aştığını anımsatarak, salgının sosyal ve ekonomik hayata etkilerine ilişkin endişelerle pay piyasalarının güne düşüşle başladığını ifade etti.
Öte yandan virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son güncellemelere göre Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 115 bini, can kaybı 13 bini aştı. Bu ülkenin ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da ise dün günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. İspanya'da bir günde ölü sayısı 950 artarak 10 bini aşarken vaka sayısı da 110 bini geride bıraktı.
Analistler bugün dünya genelinde açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de mart ayı istihdam raporunun takip edileceğini bildirdi.