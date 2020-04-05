"FED'İN ADIMLARI ALTIN İÇİN DESTEKLEYİCİ"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da geçen ay Kovid-19 kriziyle artan oynaklık sonrası küresel yatırımcının riskten kaçmak ve nakite dönmek istemesiyle altın piyasasında dengelerin bozulduğunu ifade etti.

Fed'in likidite sağlayıcı adımlarına kadar bu dengesizliğin devam ettiğini belirten Erkan, "Fed, dolar likiditesini desteklemek için repo ve swap kanalını kullanıyor. Bununla birlikte ucu açık tahvil alım programı uyguluyor. Altın açısından bu durum destekleyici." dedi.

Erkan, virüs kaynaklı olarak fiziki altın teslimatında yaşanan sıkıntılar ve rafineri kapanmalarının söz konusu olduğunu ancak bunların normal şartlar altında altını sürükleyen dinamikler olmadığını söyledi.

Altın fiyatları açısından likidite koşulları, Fed'in uygulamaları ve risk algısının önemli olduğunu vurgulayan Erkan, "Risk algısı yatırımcıyı ilk başta tahvilin güvenliğine koşturacaktır ancak altın da bu durumdan istifade edebilir. Kısa vadede yükselişe güvenmek için biraz daha yukarı hareket gerekli. Daha uzun vadede ise altını pozitif görüyorum." şeklinde konuştu.

Erkan, altının yükseliş trendini sürdürebilmesi için 1.600 dolar üzerindeki seyrini kalıcı hale getirmesi gerektiğini, 1.650 doların önemli direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Bu seviyelerin geçilememesi halinde aşağı yönlü baskıların artabileceğini belirten Erkan, gram altın fiyatlarının ise dolar/TL'deki yükselişe paralel yukarı yönlü hareket etmesini beklediğini ifade etti.