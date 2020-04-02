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    • 02.04.2020 21:46
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    Son dakika: 'un "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteği 23 milyon lirayı geçti

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () Başkanı , "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına sağladıkları desteğin 23 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.

    TOBB Başkanı duyurdu: 23 milyon lirayı geçti

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () Başkanı , "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına sağladıkları desteğin 23 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.

    Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TOBB, Oda ve Borsalarla birlikte destek verdiklerini belirterek, şu ifadeyi kullandı:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığımız destek 23 milyon lirayı geçti."


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