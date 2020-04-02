Tek yürek tek bilek! “Milli Dayanışma” kampanyasına futbol dünyasının desteği artarak sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde coronavirüs salgını neticesinde oluşabilecek mağduriyetlere karşı başlatılan "Milli Dayanışma" kampanyasına futbol dünyasının desteği artarak sürüyor.
Çaykur Rizespor önceki gün kampanya için açıkladığı bağış miktarı olan 195 bin 300 bin TL'yi dün 1.5 milyon TL'ye çıkardığını duyurdu. Bir başka Süper Lig ekibi Gençlerbirliği de kampanya için 100 bin TL bağışladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de kampanyaya katılacaklarını söyledi, ancak şimdilik rakam vermedi. Desteğin katlanarak arttığı kampanya için Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan 5 milyon 61 TL, Başakşehir 2 milyon 14 bin TL, TFF 1 milyon 923 bin, Galatasaray kulübü ise 500 bin TL bağışlamıştı.
İşte yardım yapanların listesi
Futbol Federasyonu.....1 milyon 923 bin TL
Başakşehir................. 2 milyon 14 bin TL
Rizespor................... 1 milyon 500 bin TL
Göztepe..................................1 milyon TL
Kayserispor...........................196 bin 600 TL
Denizlispor...............................120 bin TL
Fenerbahçe................................5 milyon TL
Galatasaray..............................500 bin TL
Gençlerbirliği...........................100 bin TL
Merih Demiral....2500 aileye gıda paketi
Caner Erkin........1000 aileye gıda paketi
Selçuk Şahin.....1000 aileye gıda paketi
Umut Nayir........1000 aileye gıda paketi
Altay Bayındır...1000 aileye gıda paketi
İlhan Parlak.......1000 aileye gıda paketi
Hakan&Derya Balta..706 aileye gıda paketi
Gökhan Gönül........500 aileye gıda paketi
Mehmet Topal......300 aileye gıda paketi
Mert Günok.............. 265 aileye gıda paketi
Cenk Tosun..........265 aileye gıda paketi
Enes Ünal.................. 265 aileye gıda paketi
Umut Meraş.........200 aileye gıda paketi
Yasmani Capello.........70 aileye gıda paketi
Kerem Tunçeri........50 aileye gıda paketi
Montassar Talbi..........30 aileye gıda paketi
Selçuk İnan .........Tıbbi malzeme yardımı
Şener Özbayraklı Tıbbi malzeme yardımı
Ahmet Çalık........Tıbbi malzeme yardımı
Muslera......................Sağlık ekipmanı yardımı
Garry Rodrigues.................. Kızılay bağışı
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