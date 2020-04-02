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    • Spor
    • 02.04.2020 Gazete
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    Tek yürek tek bilek! “Milli Dayanışma” kampanyasına futbol dünyasının desteği artarak sürüyor...

    Cumhurbaşkanı ’ın başlattığı “Milli Dayanışma” kampanyası için yaptığı bağışı 1.5 milyon TL’ye çıkardı. Beşiktaş Başkanı de desteğini açıkladı.

    Tek yürek tek bilek!

    Cumhurbaşkanı 'ın öncülüğünde coronavirüs salgını neticesinde oluşabilecek mağduriyetlere karşı başlatılan "Milli Dayanışma" kampanyasına futbol dünyasının desteği artarak sürüyor.

    önceki gün kampanya için açıkladığı bağış miktarı olan 195 bin 300 bin TL'yi dün 1.5 milyon TL'ye çıkardığını duyurdu. Bir başka ekibi Gençlerbirliği de kampanya için 100 bin TL bağışladı.



    Beşiktaş Başkanı de kampanyaya katılacaklarını söyledi, ancak şimdilik rakam vermedi. Desteğin katlanarak arttığı kampanya için Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan 5 milyon 61 TL, Başakşehir 2 milyon 14 bin TL, TFF 1 milyon 923 bin, Galatasaray kulübü ise 500 bin TL bağışlamıştı.

    İşte yardım yapanların listesi

    Futbol Federasyonu.....1 milyon 923 bin TL

    Başakşehir................. 2 milyon 14 bin TL

    Rizespor................... 1 milyon 500 bin TL

    Göztepe..................................1 milyon TL

    Kayserispor...........................196 bin 600 TL

    Denizlispor...............................120 bin TL

    Fenerbahçe................................5 milyon TL

    Galatasaray..............................500 bin TL

    Gençlerbirliği...........................100 bin TL

    Merih Demiral....2500 aileye gıda paketi

    ........1000 aileye gıda paketi

    Selçuk Şahin.....1000 aileye gıda paketi

    Umut Nayir........1000 aileye gıda paketi

    Altay Bayındır...1000 aileye gıda paketi

    İlhan Parlak.......1000 aileye gıda paketi

    Hakan&Derya Balta..706 aileye gıda paketi

    Gökhan Gönül........500 aileye gıda paketi

    ......300 aileye gıda paketi

    Mert Günok.............. 265 aileye gıda paketi

    ..........265 aileye gıda paketi

    Enes Ünal.................. 265 aileye gıda paketi

    Umut Meraş.........200 aileye gıda paketi

    Yasmani Capello.........70 aileye gıda paketi

    ........50 aileye gıda paketi

    Montassar Talbi..........30 aileye gıda paketi

    Selçuk İnan .........Tıbbi malzeme yardımı

    Şener Özbayraklı Tıbbi malzeme yardımı

    Ahmet Çalık........Tıbbi malzeme yardımı

    Muslera......................Sağlık ekipmanı yardımı

    Garry Rodrigues.................. Kızılay bağışı

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