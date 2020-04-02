Tek yürek tek bilek! “Milli Dayanışma” kampanyasına futbol dünyasının desteği artarak sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde coronavirüs salgını neticesinde oluşabilecek mağduriyetlere karşı başlatılan "Milli Dayanışma" kampanyasına futbol dünyasının desteği artarak sürüyor.





Çaykur Rizespor önceki gün kampanya için açıkladığı bağış miktarı olan 195 bin 300 bin TL'yi dün 1.5 milyon TL'ye çıkardığını duyurdu. Bir başka Süper Lig ekibi Gençlerbirliği de kampanya için 100 bin TL bağışladı.







Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de kampanyaya katılacaklarını söyledi, ancak şimdilik rakam vermedi. Desteğin katlanarak arttığı kampanya için Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan 5 milyon 61 TL, Başakşehir 2 milyon 14 bin TL, TFF 1 milyon 923 bin, Galatasaray kulübü ise 500 bin TL bağışlamıştı.



İşte yardım yapanların listesi



Futbol Federasyonu.....1 milyon 923 bin TL



Başakşehir................. 2 milyon 14 bin TL



Rizespor................... 1 milyon 500 bin TL



Göztepe..................................1 milyon TL



Kayserispor...........................196 bin 600 TL



Denizlispor...............................120 bin TL



Fenerbahçe................................5 milyon TL



Galatasaray..............................500 bin TL



Gençlerbirliği...........................100 bin TL



Merih Demiral....2500 aileye gıda paketi



Caner Erkin........1000 aileye gıda paketi



Selçuk Şahin.....1000 aileye gıda paketi



Umut Nayir........1000 aileye gıda paketi



Altay Bayındır...1000 aileye gıda paketi



İlhan Parlak.......1000 aileye gıda paketi



Hakan&Derya Balta..706 aileye gıda paketi



Gökhan Gönül........500 aileye gıda paketi



Mehmet Topal......300 aileye gıda paketi



Mert Günok.............. 265 aileye gıda paketi



Cenk Tosun..........265 aileye gıda paketi



Enes Ünal.................. 265 aileye gıda paketi



Umut Meraş.........200 aileye gıda paketi



Yasmani Capello.........70 aileye gıda paketi



Kerem Tunçeri........50 aileye gıda paketi



Montassar Talbi..........30 aileye gıda paketi



Selçuk İnan .........Tıbbi malzeme yardımı



Şener Özbayraklı Tıbbi malzeme yardımı



Ahmet Çalık........Tıbbi malzeme yardımı



Muslera......................Sağlık ekipmanı yardımı



Garry Rodrigues.................. Kızılay bağışı