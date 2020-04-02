1000 TL yardım parası ne zaman yatırılacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi 1000 TL sosyal yardım parası ödemeleriyle ilgili detayları öğrenmek istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında "1000 TL yardım parası ne zaman yatırılacak?" ve "Sosyal yardım parası nasıl alınır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun