Hane halkı geliri 5.000 TL'nin altında olan vatandaşlara müşterisi olduğu kamu bankaları tarafından 5.000, 7.500, 10.000 lira aralığında kredi verilecek. Duyuruların ardından 6 ay ödemesiz kredi başvuruları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması hayata geçirdi. Peki, 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Kredi başvuru şartları nelerdir?

YENİ BİR KREDİ UYGULAMASI BAŞLATILDI

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.