Son haftalarda akaryakıt fiyatlarında her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yapıldı.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 95 kuruş indirim yapıldı. Peki, 2 Nisan LPG, benzin, mazot fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte detaylar...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,20 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ise 5,03 liradan 5,11 liraya çıkacak.