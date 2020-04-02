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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 08:41
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    • 02.04.2020 08:41
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    'de yayımlandı! nde süre uzatımı ya da fesih yapılabilecek

    Cumhurbaşkanlığı'nın 'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgesine göre, nde, Covid-19 salgını nedeniyle süre uzatımı verilebilecek ya da fesih yapılabilecek.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre uzayabilir...
    Cumhurbaşkanlığı'nın 'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgesine göre, Covid-19 salgını nedeniyle nde sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici ya da sürekli olarak kısmen veya tamamen olanaksız duruma geldiğine yönelik başvurular yükleniciler tarafından sözleşmenin taraf olduğu idareye yapılacak.

    İlgili idare tarafından incelenecek başvurular için karar alınmadan Hazine ve 'nın değerlendirmesi alınacak. Ortaya çıkan durumun;
    • yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
    • yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması,
    • yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
    • koşullarının birlikte gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine süre uzatımı veya sözleşmenin feshine karar verilebilecek.

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