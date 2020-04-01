



Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde ediyor. Ocak'ta maaşları artırılan emeklilerin kazanımları, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında atılan adımlarla artırıldı. Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilerin gelirlerinin bin 500 liraya çıkarılması için düzenleme yapılırken; Mayıs'ta ödenecek Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene çekildi. Bu sayede Nisan'da; tüm emeklilere biner lira ikramiyeleri ödenirken, yaklaşık 650 bin SSK ve Bağ- Kur'luya da seyyanen artışları yansıtılacak.