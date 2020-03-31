Ziraat Bankası emekliye faizsiz kredi veriyor mu?

Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir.
Emeklilere Faizsiz Kredi Veren Bankalar
FİBABANKA
18 ay vade seçeneğiyle 3 bin liraya kadar emeklilere faizsiz kredi veren banka, kendi müşterilerine yönelik bir avantaj sunmaktadır. Yani farklı banka müşterisi olanların, bu krediden yararlanma hakları bulunmuyor.
Banka emekli maaş müşterilerine verdiği kredi kapsamında, 18 aya kadar geniş bir geri ödeme seçeneği sunarak sektörde oldukça iddialı bir kredi imkânı sunmaktadır. Kredinin alt vade limiti ise, 12 aydır. Yani vadelerinizi, 12 ile 18 ay arasında seçmeniz mümkündür.
3 bin TL'ye kadar kullanılan kredi için faiz almayan banka, müşteri sadakat programına göre 3 bin TL üzeri kredi talep eden müşterileri için yine 3 bin TL kadar olan kısmına faiz işletmeyip, kredinin geri kalan kısmı için faiz almaktadır.
Albaraka Türk
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar arasındaki Albaraka Türk, 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanlarından yararlanmanızı sağlıyor. Çekilen kredinin %0,5'i oranında kredi tahsis ücreti alan banka, vereceği kredi için faiz talebinde bulunmamaktadır.
Bu imkânı uzun zamandır banka müşterisi olan emekliler ve maaş hesabını Albaraka Türk'e taşıyanlara sunan katılım bankası, 12 ay vadeyle bu krediden emeklilerin yararlanmasını sağlamaktadır.
Kredi çeken her müşterinin kesinlikle ferdi kaza sigortası primi ödemesi de, kredinin şartları arasında yer almaktadır.
Yukarıda saymış olduğumuz iki banka, uzun süredir emeklilere faizsiz kredi veren bankalar arasında yer alsalar da, zaman zaman bu kampanyayı sonlandırmaktadırlar. Bu nedenle emekliler için bu imkânı sunan bankaların takibini, web sitemiz üzerinden sıklıkla yapmanızda fayda bulunmaktadır.