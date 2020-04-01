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Son dakika: 'den flaş hamlesi! Yunan'a cevap sahada verilecek

Son dakika haberi... ’nin deniz yetki alanı anlaşmasını yok sayan Yunanistan’a cevap sahada verilecek. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında Fatih, Karadeniz’de, yeni gemisi Kanuni ise ’de hidrokarbon aramaya başlayacak.

  • Güncel
  • 01.04.2020 07:40
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 07:43
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Türkiye'den flaş Doğu Akdeniz hamlesi!

Bütün dünya koronavirüsle mücadeleyle ilgilenirken bu durumu fırsat bilen Yunanistan, 'de yeni girişimlerde bulundu. 'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı anlaşmasını yok saymaya çalışan Yunanistan, Avrupa Birliği'ne kendi çizdiği deniz yetki alanı haritasını gönderince Ankara da karşı harekete geçti.

YUNAN'A CEVAP SAHADA VERİLECEK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'de hidrokarbon aranacak yeni koordinatları belirleyerek Yunanistan'a cevabı sahada verecek. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında Fatih, Karadeniz'de, yeni gemisi Kanuni ise Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramaya başlayacak.

Bu kapsamda Yavuz sondaj gemisi mevcutta Kıbrıs adasının güney kısmında sondaj faaliyetlerini sürdürürken Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin sismik arama gemileri de aralıksız olarak arama faaliyetlerini sürdürüyor.

PERSONEL KARANTİNADA
Öte yandan, Türkiye, bölgedeki sismik arama ve sondaj gemilerinde koronavirüse karşı da tüm tedbirlerini aldı. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmasını tamamlayarak Mersin Taşucu'na geçen Fatih'teki personel gemiden indirilerek 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları otellere yerleştirildi.

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