1 Nisan benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve motorinde beklenen indirim gerçekleşti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10, motorine ise 8 kuruş indirim yapıldı.
1 NİSAN BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Fiyat indirimlerinin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,08 liradan 4,98 liraya, Ankara'da 5.22 liradan 5.12 liraya, İzmir'de ise 5,24 liradan 5.14 liraya gerilemesi, motorinin ise İstanbul 5,37 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,46 liradan 5,38 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5.40 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ
Uzmanlar, Asya pazarında motorin tüketiminin artmaya başlamasıyla bu ürünün fiyatında yükseliş görüldüğünü, küresel piyasada düşen talep ve benzin tüketiminin azalmasıyla söz konusu akaryakıt türünde ise fiyatın düştüğünü belirtiyor. Ayrıca iki üründe de fiyatlarda yön arayışının devam ettiği ifade ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BENZİN ÖZELLİKLERİ
Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıttır.
150 °C'a kadar ham benzin,
150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,
250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,
350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.
Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.
Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metota göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.
Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.
MAZOT ÖZELLİKLERİ
Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.
Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.
Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.