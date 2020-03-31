Kart borcu olan ve ödeme tarihi yaklaşanlar kredi kartı borçları ertelendi mi sorusuna yanıt arıyor. Kart borcu erteleyen bankalar hangileri? Koronavirüs salgını nedeniyle işleri bozulan veya ücretsiz izne çıkarılan işçiler, kart borçlarını ertelemek istiyor. Bankalardan vatandaşlar kredi ödeme kolaylığı geldi. Peki kart borçları ne olacak? Kredi kartı borçları ertelendi mi? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı ve asgari ödeme tutarı yüzde 20'ye indirildi.
BDDK'DAN ASGARİ ÖDEME TUTARI AÇIKLAMASI!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı.
Buna göre, Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.
Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.
Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.
FAİZLER İNDİRİLDİ!
Kredi kartı kullananları ilgilendiren önemli gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.
Buna göre;
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi
faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)
KREDİ KARTI BORCU ERTELEYEN BANKALAR HANGİLERİ?
Odeabank: Odeabank'a kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar için 30 Nisan'a kadar olan tüm borçların ödemeleri Haziran sonuna kadar ertelenebilecek.
Vakıfbank: Vakıfbank da kredi kartı borçlarını erteleyen bankalar arasında yerini alıyor. Bankaya başvuran müşterilerin kredi kartı borçları 3 ay boyunca ertelenebiliyor.
Garanti Bankası: Garanti BBVA bankası kredi kartı ödemelerini 3 ay erteleyen bankalar arasında yerini alıyor. Garanti bankasına başvuran müşterilerin ödemeleri 3 ay boyunca ertelenebilecek.
İş Bankası: İş bankası Korona virüs sebebi ile ödemelerini yapamayan müşterilerine kredi kartı ödemelerinin 3ay sonra yapılmasını sağlayacak.
Şekerbank: Şekerbank da duyurusu doğrultusunda kredi kartı borcu erteleyenler arasında yer alıyor. Ancak Şekerbank yalnızca sağlık çalışanlarının kredi borçlarını erteliyor.
HALKBANK
Kampanya 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olup, Paraf bireysel ve ticari kredi kartları yaralanabilecektir.
Kampanya 3 ay boyunca kesilen ekstre dönemine ait borç bakiyesini aylık %1,10 faizle 3 ay erteleme ve ertelenen bakiyenin 3 eşit taksitte geri ödenmesine olanak sağlamaktadır.
Kampanyadan yararlanabilmek için Bireysel kartların SMS veya Paraf MOBİL üzerinden, Ticari kartların SMS ile katılım sağlamış olması gerekmektedir.
SMS ile katılım için bireysel kartlarda "Ertele" yazıp, ticari kartlarda ise "Ötele" boşluk kartın son 6 hanesini yazarak 3404'e kısa mesaj gönderilmelidir.
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