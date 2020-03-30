GARANTİ KREDİ ERTELEME

Garanti BBVA, Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü dönemde gerek toplum sağlığını korumak gerekse olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek üzere yeni tedbirler geliştirdi.

Bu kapsamda müşterilerine sunduğu destekler şu şekilde:

Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı,

Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,

KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,

KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,

Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,

Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,

Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması,

30 Nisan 2020 tarihine kadar, Garanti BBVA Mobil, İnternet Bankacılığı veya ATM'lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerinin ücretsiz olması.

*Bireysel ve şahıs firması sahibi müşterilerimiz, İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredileri faiz oranları değişmeden 3 aya kadar taksit erteleme, 6 aya kadar vade uzatma ve Avans Hesap ekstreleri için 3 aya kadar öteleme işlemlerini, 30 Mart Pazartesi itibarıyla 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'nı veya şubelerimizi arayarak yapabilecektir.