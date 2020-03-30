Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu dönemde kamu bankalarından bir biri ardına vatandaşlara destekler gelmeye devam ediyor. Son gelen haberde Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank hane halkı geliri aylık 5 lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlatıyor. Bu kredi uygulamasında 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi alınabilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yeni bireysel kredi başvuru tarihi ise; 1 Nisan'dan itibaren başlayacak.

Detaylar takvim.com.tr'de.