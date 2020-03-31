Asgari ücret desteği 2020 ne kadar? Asgari ücret desteği başvuru şartları nedir, kimler alabilir?

Asgari ücret desteği hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Asgari ücret desteği 2020 ne kadar? Asgari ücret desteği kimler alabilir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Asgari ücret desteğiyle ilgili müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta duyurmuştu. İşçilere ve işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek. Kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, 1 Mart - 30 Haziran döneminde işyeri kiralarının ödenmemesinin tahliye sebebi sayılmaması gibi düzenlemeler içeren kanun Başkan Erdoğan tarafından onaylandı. Peki, Asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2020 asgari ücret desteği şartları nedir?
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ MÜJDESİ!
Başkan Erdoğan bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada asgari ücret desteği hakkında "Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak" açıklamasında bulunmuştu. Kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, 1 Mart - 30 Haziran döneminde işyeri kiralarının ödenmemesinin tahliye sebebi sayılmaması gibi düzenlemeler içeren kanun Başkan Erdoğan tarafından onaylandı.
Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi Twitter'dan duyurdu. Düzenlemeye göre, işçilere işverenlere 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte özellikle işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret destek rakamları şu şekilde oldu:
"2019 yılında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olan asgari ücret desteği uygulanmıştır. 2020 için alt mevzuat çalışmaları devam etmektedir."
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA
5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanmaktadır.
İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;
Özel sektör işyeri işverenleri,
5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,
Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar...
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2020 NE KADAR?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılında istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020'nin tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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