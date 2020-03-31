Kredi kartı kullanan milyonlar için önemli karar!

Masraflar iade edilecek!

Bankaların aldığı masraflar ve aidatlar için yeni dönem. İstanbul Barosu'ndan kredi kartı paralarını iade alabilirsiniz yorumu yapıldı. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu yönetmenliğinde Tüketici Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. İlk olarak kredi masraflarını geri alabilirsiniz açıklamasında;

1. Tüketici şikâyeti üzerine haksız ve karşılıksız olduğu tespit edilen ücret ve komisyonlar benzer durumdaki tüm müşterilere toplu olarak iade edilmeli. Örneğin emekliye işsizlik sigortası yapıldığı tespit ediliyorsa, tüm emekli tüketicilere sigorta primleri faizi ile iade edilmeli ve bunu yapan bankaya ceza kesilmeli.

2. Bankalar BDDK'ya bildirmedikleri hiçbir masrafı tüketiciye yansıtmamalı. 'Diğer' adı altında karşılığı olmayan ücret ve komisyon alınmasından vazgeçilmeli; 'Dosya masrafı' gibi ne olduğu belli olmayan, haklı, makul ve belgeli olduğu ispatlanamayan hiçbir ücret alınmamalı.

3. Müşterinin onaylamadığı hiçbir komisyon, ücret, masraf vb. alınmamalı. ('Sistem otomatik onay vermiş' demek bankayı kurtarmamalı)

4. BES, DCD, borsa gibi belirli yaş veya ilgi alanını ilgilendiren konularda müşteriye detaylı bilgi verilmeli. 70 yaşındaki insana BES yapılmamalı Gurbetçilere bilgileri dışında DCD, BES yapılmamalı.

5. BDDK, karşılığı olmayan ücret ve komisyonları incelemek için tüketici şikayetini beklemeden resen harekete geçmeli.