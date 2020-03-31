Kamu bankaları, 1 Nisan'dan itibaren, hane halkı geliri 5 bin liranın altında olanlara, ilk altı ayı ödemesiz, 36 ay vadeli "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" vermeye başlıyor. Ziraat , Halk ve Vakıfbank tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Temel İhtiyaç Desteği için kredi başvurularının 1 Nisan 2020 günü başlayacağına yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı son açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği ile ilgili şu bilgileri paylaştı: kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık. " dedi. SSK, SGK ve Bağkur'lu emekli, asgari ücretli ve düşük maaş alanlar dikkat!