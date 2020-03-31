Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre 1 ay 30 gün olarak kabul ediliyor. Bir yıl ise 360 gün olarak hesaplanıyor. O yüzden 40 gün prim yatırılması mümkün değil. Dolayısıyla emeklilik için kaç işyerinden yatırılırsa yatırılsın, prim gününüz 30 gündür. Ancak ödenen prim miktarı arttığından prime esas kazanç yükselir ve emekli maaşınıza katkı yapar.

65 yaş maaşı alan babamın nafaka diye bir sebepten dolayı maaşı kesildi. Bu konuda bilgilendirebilir misiniz? Mehmet KUŞSEVER

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan emeklilik-yaşlılık maaşı gibi ödemelere haciz gelmiyor. Bunun iki istisnası var. Biri kuruma olan borç, diğeri ise nafaka. Babanız eşinden boşandı ve nafaka borcu varsa, bu borcu da ödememişse maaşından kesilmiştir. Ortada boşanma-nafaka diye bir konu yoksa, bir yanlışlık vardır, gidip itiraz edin.