Kredi faizlerine Korona etkisi! Bankalar yüzde kaç faizle kredi veriyor?

3. Türkiye Finans Bank İhtiyaç Kredisi

Banka ihtiyaç sahiplerine yüzde 1.03'ten başlayan faiz oranıyla kredi çekme fırsatı veriyor. Esnek ödeme fırsatı ile bankadan alınan kredi taksitleri kişilerin nakit akışına göre planlanabilir. İhtiyaç kredisine ek olarak müşteriler temel bankacılık işlemlerinden ücretsiz yararlanabilirler.

4. Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Bankadan alınan ihtiyaç kredisinde yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranı uygulanıyor. Faiz oranı müşteri özellikleri, risk durumu, kredi tutarı, vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterir.

Bireysel ihtiyaç kredisi için talep edilecek belgeler banka aracılığıyla bildirilmiştir:

• Başvuru formu

• Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi

• Gelir durumu belgesi

5. Burgan Bank İhtiyaç Kredisi

Burgan Bank standart ihtiyaç kredisi kapsamında 60 ay vadeye kadar yüzde 1.99 faiz oranıyla kredi veriyor. Burgan Bank müşterine ise aynı vade oranıyla yüzde 1.49 faiz imkanı sunuluyor.

6. Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak verilen kredilerin faiz oranları yüzde 1.19 ile 1.49 arasında değişiklik gösteriyor. Bankaya başvuru talebini iletmek için gerekli olan belgeler listelenmiştir:

• Nüfus cüzdanı

• Gelir belgesi

• Emekli belgesi

• Firma belgeleri

7. Denizbank İhtiyaç Kredisi

Denizbank bünyesinde vatandaşlar yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine kolayca başvurabilir, 60 aya varan vade imkanıyla krediyi kullanabilirler. Denizbank tarafından yapılan yasal uyarıda; bankanın onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme haklarına sahip olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.