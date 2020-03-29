Kredi faizlerine Korona etkisi! Bankalar yüzde kaç faizle kredi veriyor?

Milyonlarca vatandaş Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranlarını internette araştırmaya devam ediyor. Bu anlamda kredi faiz oranları sayfamızda detaylı olarak yer almaktadır. İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları liste olarak takvim.com.tr'de yer alıyor. Covid-19 salgını para piyasalarına doğrudan etki etmeye devam ediyor. Detaylar takvim.com.tr'de.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Ziraat Bankası kredi faizlerinde %0,49'a varan cazip ödeme koşulları tanınıyor. En uygun kredi veren bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası güncel ihtiyaç, araç ve ev kredisi faizlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Bankası Güncel İhtiyaç Kredisi Faizleri
Çalışanlara ihtiyaç kredisi faizi %0,98
Emeklilere ihtiyaç kredisi faizi %0,98
Tüketici kredisi faizi %1,05
Ziraat Bankası Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
Yerli üretime özel taşıt kredisi faizi %0,49 - %0,69
Kaskolu taşıt kredisi faizi %0,96
Kaskosuz taşıt kredisi faizi %0,98
Ziraat Bankası Güncel Konut Kredisi Faizleri
Firma katkılı konut kredisi faizi %0,79
Çalışanlara konut kredisi faizi %0,94
Emekli konut kredisi faizi %0,94
TOKİ sosyal konut kampanyası kredi faizi %0,94
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 1.09
ING BANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut kredisi: 0.94
Taşıt kredisi: 1.04
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.49
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.07
Konut kredisi: 0.95
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.90
İhtiyaç kredisi (Anında kredi): 0.99
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.69
Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.11
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.95
Konut kredisi: 0.96
Taşıt kredisi: 1.14
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.89
Konut kredisi: 1.04
Taşıt kredisi: 1.45
1. QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi
QNB Finansbank müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik aylık yüzde 0.89 faiz oranıyla kredi imkan sunuyor. İhtiyaç kredisinin vade oranları ise 3-60 ay arasında değişiklik gösteriyor. Bankanın başvuru koşulları arasında; 18 yaşından büyük olma şartı aranıyor.
İhtiyaç kredisi için gerekli olan evraklar banka tarafından belirlenmiştir:
• Başvuru formu
• Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli suret
• Gelir belgesi
• Tapu fotokopisi
• Kira kontratı
• Araç ruhsatı
2. ING Bank İhtiyaç Kredisi
ING Bank, yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla müşterilerine ihtiyaç kredisi olanağı veriyor. İhtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenler 60 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle kredi başvurusu yapabiliyor.
3. Türkiye Finans Bank İhtiyaç Kredisi
Banka ihtiyaç sahiplerine yüzde 1.03'ten başlayan faiz oranıyla kredi çekme fırsatı veriyor. Esnek ödeme fırsatı ile bankadan alınan kredi taksitleri kişilerin nakit akışına göre planlanabilir. İhtiyaç kredisine ek olarak müşteriler temel bankacılık işlemlerinden ücretsiz yararlanabilirler.
4. Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Bankadan alınan ihtiyaç kredisinde yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranı uygulanıyor. Faiz oranı müşteri özellikleri, risk durumu, kredi tutarı, vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterir.
Bireysel ihtiyaç kredisi için talep edilecek belgeler banka aracılığıyla bildirilmiştir:
• Başvuru formu
• Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
• Gelir durumu belgesi
5. Burgan Bank İhtiyaç Kredisi
Burgan Bank standart ihtiyaç kredisi kapsamında 60 ay vadeye kadar yüzde 1.99 faiz oranıyla kredi veriyor. Burgan Bank müşterine ise aynı vade oranıyla yüzde 1.49 faiz imkanı sunuluyor.
6. Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi
Vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak verilen kredilerin faiz oranları yüzde 1.19 ile 1.49 arasında değişiklik gösteriyor. Bankaya başvuru talebini iletmek için gerekli olan belgeler listelenmiştir:
• Nüfus cüzdanı
• Gelir belgesi
• Emekli belgesi
• Firma belgeleri
7. Denizbank İhtiyaç Kredisi
Denizbank bünyesinde vatandaşlar yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisine kolayca başvurabilir, 60 aya varan vade imkanıyla krediyi kullanabilirler. Denizbank tarafından yapılan yasal uyarıda; bankanın onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme haklarına sahip olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.
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