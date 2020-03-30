İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek 6 kıtaya yayılan yeni tip koronavirüs küresel ekonomiyi de derinden etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomik zararlarından etkilenmemek için 19 maddeden oluşan bir dizi yeni kararlar almıştı.

Her fırsatta yönetimi eleştiren CHP zihniyeti, koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni ekonomi paketlerini eleştirmiş, hatta IMF'den yardım teklifinde bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU "IMF'DEN BORÇ ALALIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomi önlem paketi açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önerilerinde Türkiye'nin IMF'den para alması gerektiğini belirterek "Uluslararası finans kuruluşları bu konuda kaynak ayırdılar. Türkiye olarak girişimlere başlamalıyız " ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları bir ülke yönetemeyeceğini gözler önüne sererken en ufak bir krizde IMF kapılarından ayrılmayacağını da gözler önüne sermişti.

SÖZCÜ DE KORONAVİRÜSÜ FIRSAT BİLİP EKONOMİMİZE SALDIRAN MANŞETLER ATMIŞTI!

Öte yandan CHP yandaşı ve algı operasyonlarının bir numaralı mecrası Sözcü, koronavirüsün Türkiye'ye girmesinin ardından felaket tellallığına başlayıp gazete manşetlerine sözde ekonomistlerin, "Bu gidişle şirketler ayakta kalamaz" ifadelerini taşımıştı.

TÜRKİYE VE RUSYA HARİÇ TÜM ÜLKELER IMF'DEN YARDIM İSTEDİ!

Türkiye'nin içindeki bu düşmanlar, halkı galeyana getirmek için ellerinden geleni yaparken IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Kılıçdaroğlu'nun ve Sözcü'nün kara propagandasını yalanladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi.