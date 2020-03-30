Dünya koronavirüs nedeniyle ekonomik bir çöküşe girerken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında açıkladığı ekonomik paketler, işverenlere ve çalışanlara rahat bir nefes aldırdı. Ancak bulduğu her fırsatta hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan ekonomik paketleri beğenmemiş ve Türkiye'nin başına adeta bela olan IMF'ye başvurulması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun beğenmediği paketler Türkiye ekonomisini ayakta tuttu.
IMF açıkladı: Türkiye Koranavirüsü nedeni ile IMF'den borç istedi mi?
Gelen son dakika haberine göre IMF, Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Her fırsatta yönetimi eleştiren CHP zihniyeti, koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni ekonomi paketlerini eleştirmiş, hatta IMF'den yardım teklifinde bulunmuştu.
KILIÇDAROĞLU "IMF'DEN BORÇ ALALIM" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomi önlem paketi açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önerilerinde Türkiye'nin IMF'den para alması gerektiğini belirterek "Uluslararası finans kuruluşları bu konuda kaynak ayırdılar. Türkiye olarak girişimlere başlamalıyız " ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE VE RUSYA HARİÇ TÜM ÜLKELER IMF'DEN YARDIM İSTEDİ!
Türkiye'nin içindeki bu düşmanlar, halkı galeyana getirmek için ellerinden geleni yaparken IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Kılıçdaroğlu'nun ve Sözcü'nün kara propagandasını yalanladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi.
IMF NEDİR?
IMF, İngilizce International Monetary Fund kelimelererinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru, Temmuz 1944'te ABD'nin New Hampshire eyaletinde bulunan Bretton Woods kasbasında düzenlenen Birleşmiş Milletler'in (o zamanki adıyla Milletler Cemiyeti) Para ve Finans Konferansı'na katılan 44 üye ülkenin temsilcileri döviz kurlarının izlenmesi, kur istikrarının sağlanması, rezerv para birimi oluşturulması, üye ülkelere rezerv para birimleri cinsinden kredi verilmesi gibi konularda bir uluslararası ekonomik işbirliği çerçevesi oluşturmak üzere masaya oturdu. Burada imzalanan Bretton Woods anlaşmasıyla IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların temelleri atıldı.
IMF, daha sonra Aralık 1945'te 29 üye ülkenin kuruluş sözleşmesini imzalamasıyla resmen kuruldu.
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