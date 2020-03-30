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    • Ekonomi
    • 30.03.2020 18:23
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    • 30.03.2020 18:23
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    açıkladı: Koranavirüsü nedeni ile IMF'den istedi mi? Hangi ülkeler borç istedi?

    Koranavirüsü nedeni ile 'den istedi mi? Sorusu merak ediliyordu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek 6 kıtaya yayılan yeni tip koronavirüs küresel ekonomiyi de derinden etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı , koronavirüsün ekonomik zararlarından etkilenmemek için 19 maddeden oluşan bir dizi yeni kararlar almıştı. Gelen son dakika herine göre IMF, Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

    IMF açıkladı: Türkiye Koranavirüsü nedeni ile IMF'den borç istedi mi?

    Dünya koronavirüs nedeniyle ekonomik bir çöküşe girerken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında açıkladığı ekonomik paketler, işverenlere ve çalışanlara rahat bir nefes aldırdı. Ancak bulduğu her fırsatta hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan ekonomik paketleri beğenmemiş ve Türkiye'nin başına adeta bela olan IMF'ye başvurulması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun beğenmediği paketler Türkiye ekonomisini ayakta tuttu.

    IMF açıkladı: Türkiye Koranavirüsü nedeni ile IMF'den borç istedi mi?

    Gelen son dakika haberine göre IMF, Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Her fırsatta yönetimi eleştiren CHP zihniyeti, koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni ekonomi paketlerini eleştirmiş, hatta IMF'den yardım teklifinde bulunmuştu.

    KILIÇDAROĞLU "IMF'DEN BORÇ ALALIM" DEMİŞTİ

    Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomi önlem paketi açıklayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önerilerinde Türkiye'nin IMF'den para alması gerektiğini belirterek "Uluslararası finans kuruluşları bu konuda kaynak ayırdılar. Türkiye olarak girişimlere başlamalıyız " ifadelerini kullanmıştı.

    TÜRKİYE VE RUSYA HARİÇ TÜM ÜLKELER IMF'DEN YARDIM İSTEDİ!

    Türkiye'nin içindeki bu düşmanlar, halkı galeyana getirmek için ellerinden geleni yaparken IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Kılıçdaroğlu'nun ve Sözcü'nün kara propagandasını yalanladı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

    IMF NEDİR?

    IMF, İngilizce International Monetary Fund kelimelererinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

    İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru, Temmuz 1944'te ABD'nin New Hampshire eyaletinde bulunan Bretton Woods kasbasında düzenlenen Birleşmiş Milletler'in (o zamanki adıyla Milletler Cemiyeti) Para ve Finans Konferansı'na katılan 44 üye ülkenin temsilcileri döviz kurlarının izlenmesi, kur istikrarının sağlanması, rezerv para birimi oluşturulması, üye ülkelere rezerv para birimleri cinsinden kredi verilmesi gibi konularda bir uluslararası ekonomik işbirliği çerçevesi oluşturmak üzere masaya oturdu. Burada imzalanan Bretton Woods anlaşmasıyla IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların temelleri atıldı.

    IMF, daha sonra Aralık 1945'te 29 üye ülkenin kuruluş sözleşmesini imzalamasıyla resmen kuruldu.

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    Haberler Ekonomi IMF açıkladı: Türkiye Koranavirüsü nedeni ile IMF'den borç istedi mi? Hangi ülkeler borç istedi?
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