Dünya koronavirüs nedeniyle ekonomik bir çöküşe girerken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında açıkladığı ekonomik paketler, işverenlere ve çalışanlara rahat bir nefes aldırdı. Ancak bulduğu her fırsatta hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan ekonomik paketleri beğenmemiş ve Türkiye'nin başına adeta bela olan IMF'ye başvurulması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun beğenmediği paketler Türkiye ekonomisini ayakta tuttu.