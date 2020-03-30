Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında yüzde 6,46, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,4, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,77, enerjide yüzde 12,34, sermaye malında yüzde 9,55 artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 1,29, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,3, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,94, sermaye malında yüzde 0,93 artış, enerjide yüzde 4,17 azalış görüldü.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 0,14 ile kağıt ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,48 ile giyim eşyası, yüzde 1,52 ile kömür ve linyit izledi. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 51,88, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 20,05, metal cevheri yüzde 19,96 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.