Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış oldu. Yeni ödemeler 17 Nisan'da başlayacak. Buna göre, pakette yer alan ve binlerce emekliyi ilgilendiren emekli maaşlarının 1500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemeden kimler yararlanacağı belli oldu. Söz konusu düzenlemeden SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan ve maaşları 1500 TL'nin altında olan vatandaşlar yararlanacak. Dul ve yetimlerin de kazancı artacak. Peki kim ne kadar alacak? Kimler yararlanacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. İşte zam ile ilgili merak edilen soruların yanıtları. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...