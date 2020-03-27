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    • Ekonomi
    • 27.03.2020 12:30
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    • 27.03.2020 12:31
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    Kim kaç TL ek alacak? İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihi

    Kim kaç TL ek alacak? , ve Bağkur'lu emekliye yüzde 20 arasında zam geldi. Başkan , Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı konuşmada en düşük emekli maaşının 1500 TL seviyesine çıkarılacağını söylemişti. Bu anlamda Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinden çıkan ve hızla hayata geçirilen zam müjdesi emeklileri sevindirdi. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında bin lira olan aylık asgari ödeme tutarını bin 500 liraya yükseltilen düzenleme Meclis'ten geçti. Aylık geliri bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri arttı. İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihi

    Kim kaç TL ek zam alacak? İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihi

    Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış oldu. Yeni ödemeler 17 Nisan'da başlayacak. Buna göre, pakette yer alan ve binlerce emekliyi ilgilendiren emekli maaşlarının 1500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemeden kimler yararlanacağı belli oldu. Söz konusu düzenlemeden SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan ve maaşları 1500 TL'nin altında olan vatandaşlar yararlanacak. Dul ve yetimlerin de kazancı artacak. Peki kim ne kadar alacak? Kimler yararlanacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. İşte zam ile ilgili merak edilen soruların yanıtları. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

    ● KİMLER YARARLANACAK?

    Aylık geliri bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri arttı.

    ● NASIL YANSIYACAK?

    Emeklilere aylık ek ödeme dahil bin (takvim.com.tr) 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Aylık kazancı bin 500 liranın altında olan emeklilerin geliri bin 500 liraya çıkarılacak.

    ● NASIL YAPILACAK?

    Artış için yasal düzenleme jet hızıyla çıkarıldı. Yürürlüğe girmesinin ardından Nisan'da maaşlar zamlı ödenecek.

    ● NE ZAMAN ÖDENECEK?

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Yani emekliler 17 Nisan'dan itibaren yeni kazançlarını cebine koyacak. Emekliler, tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde zamlı ödemeyi hesabında görecek.

    En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.

    1.000 TL AY BAŞINDA HESAPTA

    Emekliler, dul ve yetimlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 12 milyon kişinin Ramazan Bayramı ikramiyesi erkene çekildi. İkramiye Nisan ayı başında ödenecek. Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta kutlanacak.

    23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs arasında yatırılması bekleniyordu. Ödeme yaklaşık 2 ay erken yapılmış olacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere ise aylıkları oranında ikramiye ödenecek. 12 milyon kişiye yaklaşık 12 milyar lira ödeme yapılacak.

    SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

    SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

    Tahsis numarasının son rakamına göre;

    - 9 olanlar her ayın 17'sinde,

    - 7 olanlara her ayın 18'inde,

    - 5 olanlara her ayın 19'unda,

    - 3 olanlara her ayın 20'sinde,

    - 1 olanlara her ayın 21'inde,

    - 8 olanlara her ayın 22'sinde,

    - 6 olanlara her ayın 23'ünde,

    - 4 olanlara her ayın 24'ünde,

    - 2 olanları her ayın 25'inde,

    - 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

    BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

    Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

    İşte ödeme günleri listesi:

    Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

    Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

    Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

    Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

    SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?

    4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

    Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

    Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

    Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

    Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

    Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

    Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

    Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

    MEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?

    Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

    Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

    Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

    Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

    Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

    Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

    Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

    Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

    Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

    Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

    Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

    Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

    Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

    Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

    Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

    Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

    Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

    Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
    maaşlarını alırlar.

    Emekli Sandığı maaş ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

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