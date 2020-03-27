Başvuru Şartları Neler?

İstihdam garantili meslek edindirme kursları ile hem ayda 2 bin 800 TL kazanmak hem de kurs sonunda istihdam edilmek mümkün. Bu noktada ise katılım için bireylerden bazı şartların sağlanması istenmekte olup bu şartlar:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,15 yaşını tamamlamış olmak,Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,Emekli olmamak,Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencilerinin de katılımlarına açıktır.