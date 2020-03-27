Milyonlarca çalışanın hayallerini süsleyen erken emeklilik için yasallarla belirlenmiş formüller bulunuyor. Peki erken emeklilik için kullanılabilecek formüller nelerdir? Şartları nedir? Kimler hangi erken emeklilik imkanından yararlanabilirler? İşte, erken emekliliğe dair öğrenilmesi istenilen tüm detaylar… Erken emeklilik, yoğun geçen çalışma hayatında stres ve tempodan sıkılan kişilerin en büyük kurtarıcısı olmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar yayınlanan erken emeklilik şartlarını yerine getirmeleri halinde maaşlarına kavuşabilecekler. Erken emeklilik için vatandaşlara doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması, kısmi emeklilik ve malulen emeklilik gibi yöntemlerle ek prim ödemesi yapılmasına imkan tanır.
Kadınlara Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik Şansı
Kadınlara özel olarak tanılan doğum borçlanması hakkıyla, çalışan anneler çalışma hayatından doğum ve sonrasındaki istirahat dönemi nedeniyle uzak kalan kişilerin geriye dönük olarak prim ödemesi yapmalarının yolu açılır. Sigortalı olarak çalışanların üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemesi şartıyla SGK'ya borçlanması mümkündür. Doğum borçlanması için bebeğin yaşaması gerekir. Aynı zamanda iki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğumun ardından evlatlık verilen her çocuk için sigortalı kadın çalışanlar da doğum borçlanması hakkından yararlanabilirler.
Erkeklere Askerlik Borçlanması İle Erken Emeklilik Müjdesi
Erkeklere özel olarak tanılan askerlik borçlanması hakkıyla, çalışan erkekler vatani görevi nedeniyle iş hayatından uzak kalmadıkları döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapılabilirler. Askerlik borçlanmasından yararlanmak için vatandaşların er veya erbaş olarak silahaltına alınmış olması gerekir. Aynı zamanda yedek subaylık okulunda geçen süre ve bu okula hazırlık aşamaları da askerlik borçlanması hakkının içinde değerlendirilir. Askerlik borçlanmasının süresi tamamen askerlik zamanıyla aynıdır.
3600 Günden Erken Emeklilik
Yaş haddinden emeklilik olarak bilinen 3600 günden emeklilik için sigorta başlangıç tarihi ve 15 yıllık sigortalılık süresi dikkate alınır. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların 15 yıllık sigortalılık süresinin ve 3600 prim günün doldurulması halinde kadınlar 58; erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim gününü tamamlaması gerekir. Aynı şekilde Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim günü şartını doldurmaları lazımdır.
Yurtdışı Borçlanması İle Erken Emeklilik
Çalışma hayatının büyük bölümünü yurtdışında geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için erken emeklilik hakkı getirilmiştir. Borçlanılacak süre içinde Türkiye'de herhangi bir kurumda sigortalı olmamaları gerekir. Yurtdışında çalışma hayatının olduğuna dair belgelendirme yapan vatandaşlar bu süreyi geriye dönük olarak borçlanabiliyorlar.
Prim Günü ve Sigortalılık Süresi İle Erken Emeklilik Hakkı
Yaş haddinden emeklilik olarak adlandırılan prim emekliliğinde 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartı aranılır. 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan kadınlar 58; erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyorlar. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim günü ve Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim günü şartını doldurmuş olması gerekir.
Malullük Halinde Erken Emeklilik Hakkı
İlk sigortalanma tarihinden sonra çalışma hayatı sırasında iş gücünü kaybedenler için malulen emeklilik hakkı tanılıyor. En az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü olan vatandaşların sağlık kurulundan iş görememe raporu alması halinde malulen emekliliğin yolu açılır. Sürekli birinin bakımına muhtaç olan çalışanların ise sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 prim gününü doldurması halinde erken emeklilik hakkı verilir.
SGK Resmi Sitesinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?
SGK sitesinden emeklilik sorgulama işlemi için internet kullanımı gereklidir. İnternet üzerinden SGK kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ web sitesine girildiğinde sorgulama yapılabilir. SGK sitesinde emeklilik hesaplama motoru için doldurulması gereken bilgiler:
Cinsiyet,
Doğum tarihi,
Hizmete başlama tarihi,
Malüliyet,
Erken yaşlanma
Yukarıdaki bilgiler emeklilik tarihini öne çekmek ya da varsa hastalık durumu için gereklidir. Bu bilgiler doldurulduktan sonra temel bilgiler doldurulmalıdır. Bu temel bilgiler:
SSK prim ödeme gün sayısı,
Diğer sandıklara ait gün sayısı,
Askerlik gün sayısı,
Fiili gün sayısı,
Yurt dışı gün sayısı,
3600 günün dolduğu tarih doldurulmalıdır.
Bu bilgiler doldurulduktan sonra '' Gönder'' tuşuna basıldığında SGK emeklilik sorgulaması kolaylıkla yapılabilir.
E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?
E-devlet emeklilik sorgulama hizmetinden faydalanmak için öncelikle E-devlet şifresinin olması gereklidir. SGK emeklilik işlemi için E-devlet sitesine T.C kimlik no ve şifre ile girildiğinde yapılacak işlemler:
Arama kısmına '' Emeklilik'' yazılır.
Açılan sayfada çalışılan sigorta kolu seçilmelidir. 4/A, 4/B, 4/C sigorta kollarından herhangi biri mutlaka seçilmelidir.
Hizmete başlama tarihi seçildikten sonra '' Sorgula'' butonuna basıldıktan sonra emeklilik sorgulama işlemi yapılır.
E-devlet üzerinden emeklilik sorgulama işlemi, Sosyal Sigortalar Kurumu hizmetidir. Sistem üzerinden sorgulanan ve alınan bütün bilgiler günceldir. Sorgulama işlemi için E-devlet uygulaması rahatlıkla yapılabilir.
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