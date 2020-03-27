KPSS'SİZ HASTA KABUL VE KAYIT GÖREVLİSİ ALINACAK

Hastanelerde çalışmak isteyenler için yayımlanan hasta kabul ve kayıt görevlisi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan adayların da başvuru yapacağı hasta kabul ve kayıt görevlisi personel alımında adayların en az ilköğretim mezunu olması gerektiği bildirildi.

İŞKUR üzerinden birçok farklı şehirde bulunan sağlık merkezleri ve hastaneler tarafından yayımlanan personel alım ilanında adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapacağı belirtildi.

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