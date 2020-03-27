Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi ve 18 bin personel alımı ilanı yayınlanırken Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ayrıca özel hastanelerde çalışmak isteyen adaylar için en az ilköğretim mezunu adayların da başvuru yapacağı hasta kabul ve kayıt görevlisi alımı yapılacağı açıklandı.
KPSS'SİZ HASTA KABUL VE KAYIT GÖREVLİSİ ALINACAK
Hastanelerde çalışmak isteyenler için yayımlanan hasta kabul ve kayıt görevlisi personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olmayan adayların da başvuru yapacağı hasta kabul ve kayıt görevlisi personel alımında adayların en az ilköğretim mezunu olması gerektiği bildirildi.
İŞKUR üzerinden birçok farklı şehirde bulunan sağlık merkezleri ve hastaneler tarafından yayımlanan personel alım ilanında adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapacağı belirtildi.
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HASTA KAYIT VE KABUL GÖREVLİSİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hasta kabul ve kayıt görevlisi personel alımı ilanı genel başvuru şartları şöyle:
-En az ilköğretim mezunu
-Sağlık sektöründe deneyimi olan ya da deneyim kazanmak isteyen,
-İletişim ve planlama becerileri gelişmiş,
-Hizmet ve çözüm odaklı,
-Ekip çalışmasına yatkın,
-Provizyon ve fatura işlemlerine hakim,
-MS Office programlarına hakim,
-Görevini yapmasında herhangi bir sağlık sıkıntısı olmayan (Engelli adaylar için özellikler ilanların içerisinde aktarılmıştır)
-Giyimine özen gösteren, güler yüzlü.
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