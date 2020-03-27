Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Tarım ve Orman Bakanlığı 2153 personel alımı müjdesi verildi! Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişiye müjdeli haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. Bakan Pakdemirli, başvuruların ÖSYM üzerinden alınacağını duyurdu. İşte, Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri!
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yaptığı açıklamada; "Bakanlığımızdaki 2 bin 153 kadroya ilişkin atamalar 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacak." dedi.
Atamaların 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli "Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız." diye konuştu.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli daha önce, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıklamıştı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, açıklamasında, "Alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira, mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 728 üreticiye 12 milyon lira, dane mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyon lira, hububat baklagil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacağız. Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi '0' olanlara 20 Mart, '2' olanlara 27 Mart, '47 olanlara 3 Nisan, '6' ve '8' olanlara 10 Nisan 2020 tarihi, saat 18.00 itibariyle ödeme yapacağız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.